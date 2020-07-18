شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبى وولى عهد أبوظبى لأعضاء فريق مسبار الأمل: مشروع تاريخى يقف خلفه شعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبى، أنه تواصل مع الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع أعضاء مسبار الأمل، مؤكدا أنه مشروع تاريخى يقف خلفه شعب الإمارات ويترقبه مئات الملايين حول العالم.





وكتب بن راشد، فى سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر: "تواصلت وأخى محمد بن زايد مع أعضاء فريق مسبار الأمل.. فريق الإطلاق فى اليابان وفريق مركز التحكم فى الخوانيج.. مشروع تاريخى يقف خلفه شعب الإمارات ويترقبه مئات الملايين حول العالم".

وأضاف بن راشد: "495 مليون كم سيقطعها المسبار ليكون المهمة العربية الأولى وصولاً للكوكب الأحمر.. وليكون نقطة تحول تاريخية فى المسيرة العلمية لدولة الإمارات وللعالم العربى.. مهمتنا نجحت فى صنع الإنسان الذى يؤمن بأن لا شيء مستحيل أمام الإرادة والعزيمة".

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وتابع بن راشد: "تتم دولتنا خمسين عاماً مع وصول مسبارها للمريخ.. وستنتقل للخمسين عاماً القادمة بروح مختلفة وعزيمة متجددة وطموحات تعانق السماء وشباب لا يقف أمامه شيء".



