شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى: لا نريد قواعد عسكرية تركية وروسية قبالة سواحل إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إنه لا يريد رؤية قواعد عسكرية تركية وروسية قبالة سواحل إيطاليا، فى إشارة على ما يبدو للتواجد التركى على الأراضى الليبية، مشددا فى بيان أوردته قناة العربية على أن أزمة العلاقات مع تركيا هى أكبر تحد في سياستنا الخارجية.

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فى غضون ذلك، اتهم زهراب مناتساكانيان ، وزير خارجية أرمينيا، تركيا بالعمل على زيادة التوتر فى أماكن عدة، منوها بتدخل أنقرة وتسببها فى زيادة التوتر شرقي المتوسط وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال وزير الخارجية الأرميني في تصريحات لشبكة سكاي نيوز، اليوم السبت، إن تركيا تحاول فرض سيطرتها وسياساتها في المنطقة، مشيرا إلى أن الأفعال التركية لا تسهم في إيجاد حل سلمي في المنطقة، مضيفا أن سلوك تركيا لا يساهم في إيجاد حل سلمي، والسياسات التركية في التطورات الأخيرة بين أرمينيا وأذربيجان غير بناءة".