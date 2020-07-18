العراق.. ارتفاع حصيلة قتلى هجوم الطارمية إلى 3

بغداد / علي جواد/ الخليج 365

قال مصدر طبي عراقي، إن جنديين في الجيش توفيا السبت في المستشفى، متأثرين بإصابتها في هجوم استهدف موكب آمر لواء في الجيش شمالي بغداد، الجمعة.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية الجمعة، مقتل آمر اللواء 59 بالجيش، العميد الركن علي غيدان، بهجوم قناص استهدف سيارته العسكرية بمنطقة الطارمية شمال بغداد.

وقال جميل السعدي في دائرة صحة بغداد للأناضول، إن "جنديين اثنين توفيا السبت في المستشفى متأثرين بإصابتهما بهجوم استهدف يوم أمس الجمعة موكب قائد اللواء 59 بالجيش في منطقة الطارمية".

وكان ضابط برتبة نقيب في شرطة بغداد، أبلغ الخليج 365 بأن غيدان، قتل برصاص قناصين من تنظيم "داعش" الإرهابي.

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وفي 2 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت القوات العراقية من كركوك (شمال) انطلاق حملة "أبطال العراق - نصر السيادة" العسكرية، للقضاء على تواجد تنظيم "داعش" في مناطق شمالي وشرقي وغربي البلاد.

وجاءت الحملة بعد نحو شهرين على هجمات منسقة شنها مسلحو التنظيم، استهدفت حواجز أمنية وعسكرية وأهدافا مدنية، خلفت قتلى وجرحى في تلك المناطق.

وأعلن العراق عام 2017، تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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