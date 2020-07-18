السودان.. الجيش يلاحق ناشطين وصحفيين بتهمة "استهداف الأمن"

الخرطوم / أحمد عاصم/ الخليج 365

أعلن الجيش السوداني، السبت، عن ملاحقة ناشطين وإعلاميين اتهمهم بـ"التورط في مخطط لاستهداف المنظومة الأمنية".

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الجيش تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وذكر البيان أن "القوات المسلحة رصدت عددا من المخالفات والإساءات، وباشرت بفتح بلاغات مع النيابات المختصة وفقا للقانون الجنائي في الجرائم الموجهة ضد الدولة وقانون الصحافة والمطبوعات وجرائم المعلوماتية".

وأوضح أن "الإجراءات طالت مجموعة من الناشطين والإعلاميين وغيرهم داخل وخارج السودان، سيتم إطلاع الرأي العام على تفاصيلها بانتظام".

ولم يحدد البيان عدد من طالتهم الإجراءات، كما لم يكشف عن أسمائهم.

Advertisements

وأشار إلى أن القوات المسلحة "اتخذت هذه الخطوة بعد أن تجاوزت الإساءات والاتهامات الممنهجه حدود الصبر، وهي ضمن مخطط يستهدف جيش البلاد ومنظومته الأمنية".

وأفاد البيان بأن القوات المسلحة "لا تحاول تقييد الحريات أو المساس بحرية الرأي، وإنما تكافح وفق الدستور لصون حقوق أكبر مؤسسة قومية وطنية بالبلاد".

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان خلال الأشهر الماضية انتشارا واسعا لمقاطع فيديو تندد بالقوات النظامية.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الاحتجاجات الشعبية، بجانب حكومة انتقالية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.