اختناق فلسطينيين إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة

نابلس/ لبابة ذوقان/ الخليج 365

أصيب عشرات الفلسطينيين، بحالات اختناق، السبت، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، في جبل "صبيح" ببلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن العشرات من أهالي البلدة وناشطين وشخصيات رسمية فلسطينية، توجهوا لقمة الجبل التابع لأراضي البلدة، احتجاجا على نصب مستوطنين يهود عدداً من الخيام مساء الجمعة، بهدف إقامة بؤرة استيطانية على قمته.

وذكر أن الجيش الإسرائيلي فرّق المسيرة وأطلق وابلا من قنابل الغاز والصوت باتجاه المشاركين فيها، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، وتم علاجهم ميدانيا.

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وأدى إطلاق القنابل لاشتعال النيران بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

وتشهد بيتا مواجهات بين فترة وأخرى، في محاولة لمنع المستوطنين من السيطرة على أراضيها وضمها للمستوطنات المحاذية للبلدة.

وكان من المقرر أن تشرع الحكومة الإسرائيلية في عملية ضم منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة (نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة)، مطلع يوليو/ تموز الجاري، لكن لم يصدر أي قرار بهذا الشأن بعد.

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