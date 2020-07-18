وفاة وزير جزائري أسبق في محبسه بكورونا

الجزائر/ حسان جبريل/ الخليج 365 ت

أعلنت مصادر محلية وإعلامية السبت، وفاة وزير جزائري أسبق، بعد إصابته في محبسه بسجن الحراش، شرقي العاصمة، بفيروس كورونا.

وذكر مصدر في عائلة وزير البريد والمواصلات الجزائري الأسبق موسى بن حمادي لقناة "الحياة" المحلية، أنه "توفي ليلة الجمعة/السبت بمستشفى مصطفى باشا الحكومي بالعاصمة، بعد إصابته بفيروس كورونا قبل أيام".

وحاولت الخليج 365 التواصل مع إدارة السجن المذكور ووزارة الصحة الجزائرية للحصول على تعليق حول وفاة بن حمادي، لكن لم يتسن ذلك.

وسجن موسى بن حمادي على خليفة قضايا فساد في سبتمبر/ أيلول 2019، وكان من المتوقع أن تنظر محكمة جزائرية في طلب الافراج المشروط عنه الثلاثاء المقبل.

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وحسب الموقع الاخباري الجزائري "سبق برس" (خاص)، فقد تم نقل بن حمادي من سجن الحراش إلى مستشفى مصطفى باشا الحكومة بالعاصمة قبل أيام، بعد أن ساءت حالته الصحية.

بدوره ذكر موقع صحيفة "ليبرتي" الجزائرية الناطقة بالفرنسية (خاصة)، أن الوزير الأسبق موسى بن حماي (67 عاما) أصيب بفيروس كورونا في 4 يوليو/ تموز الجاري، ونقل قبل ايام لمستشفى مصطفى باشا بعد تدهور حالته الصحية لكنه فارق الحياة.

وشغل بن حمادي منصب الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات الجزائر الحكومية (مشغل الهاتف والانترنت الأرضيين)، من 2008 وحتى 2010.

وتولى بن حمادي منصب وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ما بين 2010 و2014، وهو أحد مؤسسي مجمع "كوندور" الخاص للصناعات الالكترونية والكهرومنزلية.

وحتى مساء الجمعة سجلت الجزائر 21 ألفا و948 اصابة بفيروس كورونا، بينها 1057 وفاة، و15 ألفا و370 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.