"قلب تونس" يدعو إلى تسريع تشكيل حكومة وحدة وطنية

تونس/يسرى ونّاس /الخليج 365

دعا حزب قلب تونس، السّبت، إلى تسريع تشكيل حكومة وحدة وطنية، تستجيب لتطلعات الشعب التونسي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب، الذي حاز على 27 مقعدا بالبرلمان من أصل 217، عقب اجتماع مكتبه السياسي.

وقال الحزب في بيانه، إنه يأمل من رئيس الجمهوريّة قيس سعيد، "التسريع بحركة تكوين حكومة وحدة وطنيّة متجانسة متضامنة وناجعة، تستجيب لانتظارات الشعب، وتحظى بثقة واسعة وأغلبيّة مريحة".

Advertisements

ولفت إلى أن هذه الدعوة تأتي "ضمانا لإنجاح المشاورات الخاصّة بتكليف الشخصيّة الأقدر لتأليف فريق حكومي جديد، وتجنّبا للتلاعب بالتسميات وبصيغ تفويض الصلاحيات ضمن حكومة تصريف أعمال".

وشدد الحزب على أنّ "الشخصيّة الأقدر لرئاسة الحكومة يجب أن تكون محلّ توافق بين جميع الأطراف، يُساندها حزام سياسيٌّ عريض ومتين، خاصّة في هذه الظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة والصحيّة العصيبة وغير المسبوقة التي تمرّ بها البلاد".

والخميس، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد قبول استقالة إلياس الفخفاخ من رئاسة الحكومة، وبدء مشاورات لتكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة.

والجمعة طلب سعيد، من الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانية تقديم مرشحيها لرئاسة الحكومة، خلفا للفخفاخ.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.