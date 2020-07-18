الجهاد الإسلامي: "غوغل" و"أبل" منحازتان للاحتلال

غزة /محمد ماجد/ الخليج 365

قالت حركة "الجهاد الإسلامي"، السبت، إن قيام شركتي "غوغل" و"أبل" الأمريكيتين، بحذف فلسطين من خرائطهما الدولية، يعد "انحيازا للاحتلال" الإسرائيلي.

وفي بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، قالت الحركة "الإجراء تعدِ على الحق والعدالة، وانحياز للاحتلال والعنصرية الصهيونية".

وأضافت: "الإجراء محاولة يائسة لن تغير من الحقيقة شيئاً، ففلسطين في وعي الشعوب والأمم باقية متجذرة لن تمحى بإجراء باطل منافق".

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والخميس، كشف موقع "AS-Source News" الخاص بالأخبار العسكرية في الشرق الأوسط وأمريكا وروسيا، قيام "غوغل" و"أبل" بشطب فلسطين من خرائطهما.

وأوضح الموقع عبر حسابه على تويتر، أنه مقابل خطوة الشركتين الأمريكيتين، حافظ محرك البحث الروسي "ياندكس" على ظهور فلسطين في خرائطه.

كما صرح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الجمعة، بأن بلاده تبحث الإجراءات القانونية للرد على خطوة "غوغل" و"أبل".

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