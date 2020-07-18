الرئيس الجزائري يعين قائدا جديدا للقوات الجوية

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الاناضول

عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، اللواء محمود لعرابة قائدا جديدا للقوات الجوية خلفا للواء حميد بومعيزة، الذي أنهى خدمته في إطار سلسلة تغييرات يجريها على قيادة المؤسسة العسكرية.

جاء ذلك حسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اطلعت عليه وكالة الخليج 365.

وكان تبون قد انهى مهام اللواء بومعيزة نهاية مايو/ أيار الماضي، وذلك بعد أن قاد القوات الجوية منذ سبتمبر/ أيلول 2018.

والقائد الجديد للقوات الجوية اللواء محمود لعرابة، كان يقود القاعدة الجوية لبوفاريك غرب العاصمة، وهي أهم محطة للإمداد والنقل في القوات الجوية الجزائرية.

ومنذ وصوله الحكم في انتخابات الرئاسة التي جرت في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يقوم تبون بتغييرات متتالية في قيادة الجيش مست جميع فروعه وكذلك الإدارة المركزية لوزارة الدفاع.

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وبعد توليه المنصب بأيام، توفي قائد الأركان السابق الفريق أحمد قايد صالح، إثر نوبة قلبية في 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وعين تبون اللواء سعيد شنقريحة القائد السابق للقوات البرية خلفا له.

وضمن التغييرات التي أجراها تبون، تعيين اللواء محمد عثامنية، قائدا جديدا للقوات البرية، خلفا للواء شنقريحة الذي تولى قيادة الأركان.

كما أقال الجنرال واسيني بوعزة من إدارة قسم الأمن الداخلي بالمخابرات، وعين مكانه نائبه عبد الغني راشدي، وعين اللواء محمد بوزيت على رأس قسم الأمن الخارجي بالمخابرات، خلفا للعقيد كمال الدين رميلي.

ومست التغييرات أيضا مدير القضاء العسكري بالدفاع اللواء عمار بوسيس، وتم استبداله بالعقيد عاشور بوقرة، كما أقال مدير دائرة التحضير والعمليات بالوزارة اللواء محمد بشار، وعين اللواء محمد قايدي خلفا له.

ومطلع أبريل/ نيسان الماضي، أكدت مجلة الجيش (نشرية شهرية للمؤسسة العسكرية) في افتتاحيتها وجود انسجام وتناسق كبير بين مؤسسة الرئاسة والجيش الوطني الشعبي الذي أبدى ثقته بالرئاسة في جميع المحطات العصيبة التي مرت بها البلاد".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.