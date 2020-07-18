شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حالة.. مصابة بـ«كورونا» لم تنقل الفيروس لعائلتها وهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت وزارة الصحة، على أهمية الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”. ونشرت وزارة الصحة، قصة حالة لمصابة بفيروس كورونا التزمت بالسلوكيات والتدابير الوقائية ولم تنقل العدوى لأفراد عائلتها. Advertisements وقالت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “مصابة بكورونا لم تنقل العدوى لـ 7 من أفراد عائلتها بالمنزل بسبب اتباعها للسلوكيات الصحية والتزامها بالمسافات الآمنة”. يذكر أن “وزارة الصحة”، أعلنت اليوم، تسجيل 2565 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 248416 حالة. وذكرت الوزارة في الإحصائية اليومية لمستجدات فيروس “كورونا”، أنه تم تسجيل 3057 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 194218 حالة، كما تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2447 حالة وفاة.

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