شكرا لقرائتكم خبر عن إبراز قيم الأسرة والتصدي للعنف في ملتقى «رفق» برعاية أمير القصيم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ،مساء غد بديوان الإمارة بمدينة بريدة ، ملتقى رفق الأسري والمقام بتنظيم من قبل مجلس فتيات القصيم لمدة يومين بمشاركة نخبة من المتخصصين في الطب النفسي والعلم الإكلينيكي.

وقدمت أمين عام مجلس فتيات القصيم منال بنت عبدالعزيز المهنا شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم لإقامة مثل هذه الملتقيات التوعوية ، مشيرة إلى أن الملتقى يهدف إلى إبراز القيم الإيجابية للأسرة ودورها في حماية فكر الناشئ والتصدي للعنف ، وتعزيز دور الأسرة في غرس الفكر الواعي والسلوك السوي لحماية المجتمع من الأفكار المنحرفة ،وتبني الجهات المعنية المبادرات الشبابية الإيجابية والخروج بالتوصيات التي تسهم في تمكين الأسرة من تحصين أبنائها ، مقدمة شكرها وتقديرها لصاحبة السمو الأميرة عبير بنت سلمان المنديل على ما تبذله من تشجيع ومتابعة دائمة للمجلس.