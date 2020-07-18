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شكرا لقرائتكم خبر عن منع الدخول إلى المشاعر المقدسة بلا تصريح اعتبارًا من صباح الغد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تبدأ مراكز الضبط الأمني بالعاصمة المقدسة في منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح اعتبارا من صباح غد الأحد وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة.
وتقرر معاقبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح بدءًا من تاريخ 28 / 11 / 1441هـ، وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، بغرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.
وسيباشر رجال الأمن مهامهم في جميع الطرق والممرات المؤدية إلى المشاعر المقدسة لمنع المخالفات وضبط أي محاولة للدخول إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة وتطبيق العقوبات بحق كافة المخالفين
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