من كابتن أمريكا إلى سبايدر مان.. الأبطال الخارقون يشيدون بشجاعة «بريدجر»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد أبطال خارقون أمريكيون من كابتن أمريكا إلى آيرون مان وثور وسبايدرمان، في الأيام الأخيرة بشجاعة صبي في السادسة تعرض لتشويه في الوجه بعدما تدخل لحماية شقيقته من عضة كلب.

وقال كريس إيفانز الذي يؤدي دور «كابتن أمريكا» في سلسلة أفلام «أفنجرز» التي يحبها الطفل الصغير: أنت بطل، ما قمت به ينم عن شجاعة كبيرة، شقيقتك محظوظة بكونك شقيقها الأكبر، ولا بد أن والديك فخوران جداً بك. بينما وعد الممثل روبرت داوني جونيور، الذي يؤدي دور البطل الخارق «آيرون مان»، بريدجر «بشيء مميز» بمناسبة عيد ميلاده المُقبل.

من جانبه، أشاد كريس همسوورث الذي جسد دور «ثور»، في عدة أفلام من عالم «مارفل» بشجاعة الصبي التي لا توصف، قائلاً: لقد أثرت إعجابنا جميعاً، أعرف أنك من عشاق أفنجزر ويسرني أنا وكل زملائي أن نعدك من ضمن فريقنا.

وقد وقف بريدجر ووكر البالغ من العمر 6 سنوات في التاسع من يوليو/ تموز الجاري، في وجه كلب من فصيلة جرمان شيبرد كان يستعد لمهاجمة شقيقته البالغة أربع سنوات، وعضه الكلب في وجنته وقد خضع لعملية جراحية طارئة أجراها جراح تجميلي مع 90 قطبة، فيما أكد والداه أنه قال لهما بعد ذلك: لو كان لا بد من أن يموت أحد فيجب أن أكون أنا.

وانتشرت قصته كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية، وقد لبى الكثير من المشاهير النداء الذي أطلقته إحدى قريبات الطفل عبر «إنستجرام» لتوجيه رسائل دعم له.