قاتل «صرخات أحلام» الأردنية إلى المحاكمة

أكدت مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم السبت، أن الأب الذي قتل ابنته في الشارع وأثار موجة غضب واسعة، أُحيل إلى القضاء منذ يومين بعد انتهاء التحقيقات.

وأوضحت أن بلاغاً ورد إلى غرفة عمليات شرطة محافظة البلقاء غربي عمّان، بوجود اعتداء على أربعينية فتبين أن والدها استخدم أداة راضة في منطقة الرأس، مما أدى إلى وفاتها على الفور.

وتداول أردنيون في وقت متأخر مساء الجمعة،وسط استياء كبير، مقطع فيديو للبنت وهي تصرخ بصوت عالٍ، وتطلب إنقاذها قبل محاولتها الهرب خارج المنزل والدماء تغطي وجهها حتى عاجلها الأب بصخرة قضت عليها.

وذكر الجيران أن أحلام واجهت تعنيفاً مستمراً من أشقائها ووالدها وراجعت جهات معنية بحماية الأسرة كانت أخذت تعهدات عليهم.

وتصدر وسم «صرخات أحلام» صفحات ومواقع أردنية، ووصف متفاعلون ما حدث بـ«الجريمة التي هزّت المنطقة». وطالبت أطراف حقوقية باتخاذ أقصى العقوبات، لاسيما مع انتشار معلومات بأن الأب سارع لارتشاف الشاي إلى جانب جثة ابنته بعد لفظها أنفاسها الأخيرة.

واستذكر ناشطون وقائع مشابهة آخرها في فلسطين لشابة واجهت مصيراً مماثلاً.