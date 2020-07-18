تونس تضاعف «الحيطة والحذر» على حدودها مع ليبيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر الجيش التونسي وضع قواته في حالة تأهب على الحدود الشرقية، ومضاعفة «الحيطة والحذر» في تلك المنطقة بعد رصد تصاعد وتيرة محاولات التسلل إلى البلاد من ليبيا.

وأكد وزير الدفاع، عماد الحزقي، أنه تم نشر جنود على طول الحدود مع ليبيا ورفع درجة الحيطة والحذر في مواجهة الوضع الخطير والاستثنائي في ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية «وات» عن الحزقي قوله: «إن المخاوف التي تثار بشأن الحدود التونسية مردها إلى الوضع الخطير والاستثنائي في ليبيا التي توجد بها حرب وتدفق كبير للمرتزقة والسلاح». وأوضح وزير الدفاع التونسي أن «هذا الوضع جعل البلاد تضاعف من الحذر والحيطة بانتشار الجيش الوطني على طول الحدود».

ولفت إلى أنه «تم ملاحظة تصاعد في وتيرة محاولات التسلل»، مشددًا على أنه «سيتم التصدي لها بكامل الصرامة والحرفية، خاصة أن المناطق الحدودية مناطق عسكرية عازلة، ويسمح فيها القانون للجيش باستعمال كل الوسائل من أجل التصدي لمثل هذه الظواهر». وتابع: «ما ينتظر من المواطنين التونسيين على الحدود تفهم دقة الوضع وخطورته، وألا يزيدوا في تعقيده لتفادي أي أحداث بالمنطقة العازلة».

وتابع الحزقي: «لقد تفهمنا حالة الاحتقان، وتعاملنا مع هذا الوضع الاستثنائي بكل رصانة وحكمة حتى لا تحدث أية انزلاقات خطيرة أو إزهاق للأرواح».

وكان الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) سامي الطاهري قد اتهم حركة النهضة الإخوانية بالوقوف وراء إغلاق عدد من المحتجين محطة لضخ البترول في محافظة تطاوين القريبة من الحدود الليبية.

وطالب الطاهري في تدوينة عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك الخميس العمال والنقابيين بضرورة العودة الى العمل في محاولة لتفويت الفرصة على «النهضة» التي تمارس ضغوطاً على السلطة.

وأغلق محتجون محطة لضخ البترول في محافظة تطاوين جنوب شرق تونس، مطالبين الحكومة بتنفيذ اتفاق «الكامور» بتشغيل عاطلين من العمل.

وقام حوالي ألفي تونسي بالتوجه إلى منطقة «الكامور» (110 كم عن مدينة تطاوين) وقاموا بإغلاق المحطة المقامة في المنطقة.

ولم تنجح قوات الجيش التي تؤمن المحطة في منع المحتجين من دخولها وإغلاقها. ومحطة الضخ في «الكامور»، إحدى أهم المنشآت النفطية في صحراء تطاوين، وتتم حمايتها من قبل الجيش التونسي.