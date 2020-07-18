نقل آيشواريا راي وابنتها للمستشفى بسبب «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخضع نجمة السينما الهندية آيشواريا راي باتشان وابنتها للعلاج في المستشفى من مرض «كوفيد ـ 19»، وذلك بعد أيام من نقل زوجها ووالده إلى المستشفى للعلاج أيضاً من نفس المرض.

ونُقل زوج آيشواريا الممثل أبهيشيك، ووالده النجم أميتاب باتشان، إلى مستشفى نانافاتي في مومباي الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، تأكدت إصابة آيشواريا راي، ملكة جمال العالم السابقة التي عادة ما تظهر على قوائم «أجمل النساء»، وابنتها آراذيا باتشان ذات الثمانية أعوام بفيروس كورونا، لكنهما كانتا تخضعان منذ ذلك الحين للحجر المنزلي.

وعملت آيشواريا (46 عاماً) في عدد من أفلام "بوليوود" و"هوليوود"، وهي سفيرة علامات تجارية لبعض الشركات العالمية، بحسب صحيفة «تايمز أوف إنديا».