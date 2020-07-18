إيران تسلّم فرنسا الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سلمت إيران إلى فرنسا الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطتها دفاعاتها الجوية عن طريق الخطأ في كانون الثاني/ يناير الماضي، وفق ما نقلت صحيفة إيرانية السبت عن مسؤول في وزارة الخارجية.

وقال محسن بهاروند، نائب وزير الخارجية للشؤون الدولية والقانونية، «تم نقل الصندوقين الأسودين (الجمعة) إلى فرنسا عبر مسؤولين في هيئة الطيران (المدني) وقاضٍ، وستبدأ عملية قراءة مضمونهما الاثنين»، وفق ما نقلت عنه صحيفة «اعتماد» المحلية.

وأقرت القوات المسلحة الإيرانية في 11 كانون الثاني/ يناير بإسقاطها «خطأ» الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية التي كانت تسيّر رحلة بين طهران وكييف بعيد إقلاعها من مطار طهران الدولي.

وأودت المأساة بحياة 176 شخصاً على متن الطائرة، أغلبهم إيرانيون وكنديون، وكثير منهم يحملون جنسيات مزدوجة.

وأعلن مكتب التحقيقات والتحاليل الفرنسي نهاية حزيران/ يونيو أن إيران طلبت منه رسمياً تقديم دعم تقني لإصلاح واستخراج المعلومات من الصندوقين الأسودين.

وأضاف بهاروند أن «الحكومة الفرنسية تعاونت بشكل جيد مع الوفد الإيراني، وأشكر فرنسا على ذلك».

ومن المتوقع أن يبدأ العمل على الصندوقين الأسودين في 20 تموز/ يوليو، وفق مكتب التحقيقات والتحاليل الفرنسي.

وقال نائب وزير الخارجية في نهاية حزيران/ يونيو إنه تم تأجيل إرسال الصندوقين الأسودين بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أضر كثيراً بإيران وأدى إلى إلغاء أغلب الرحلات الدولية.

وأشار أحدث تقارير هيئة الطيران المدني الإيراني منتصف تموز/ يوليو إلى أن العنصر الرئيسي وراء المأساة «خطأ بشري» يتعلق بخلل في أحد الرادارات العسكرية تلته أعطال أخرى.

ويفترض أن يحوي الصندوقان الأسودان معلومات حول آخر اللحظات في الطائرة قبل أن يصيبها صاروخا أرض جو وتتحطم.