الإمارات والصين تدعمان التجارة الثنائية والتعاون في التحول نحو الاقتصاد الرقمي

أجمع متحدثون رفيعو المستوى خلال المعرض الرقمي الأول للتجارة والاقتصاد، بأن التجارة الثنائية بين الصين والإمارات ستواصل النمو في السنوات المقبلة؛ بفضل العلاقات التجارية القوية بين البلدين، والتعاون المستمر بين شعبيهما في ظل انتقالهما نحو الاقتصاد الرقمي. كما عبّر المتحدثون عن تفاؤلهم، مؤكدين بأن الوباء مجرد عقبة مؤقتة، وأن البلدين سيحققان التعافي معاً قريباً.

وتم استضافة المعرض من قبل وزارة الاقتصاد الإماراتية، والمجلس الصيني لترويج التجارة الدولية، وتنظمه «هلا بالصين» بالشراكة مع مجموعة مركز الصين الدولي للمعارض. والمتحدثون من الجانب الإماراتي هم: الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية؛ والدكتور محمد الزرعوني، الأمين العام لمجلس المناطق الحرة في دبي؛ وهدى بوحميد، عضو مجلس إدارة «هلا بالصين»، وحضر أكثر من 300 من كبار الشخصيات والضيوف عن بُعد من جميع أنحاء الصين والإمارات في أول حدث افتراضي من نوعه.

وتجلت قيمة الحدث في الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين الإمارات والصين عبر خطابين ألقاهما الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وني جيان، سفير جمهورية الصين الشعبية في الإمارات.



3000 جهة عارضة



وانتقلت الفعاليات واسعة النطاق إلى الوسائط الإلكترونية؛ من خلال الرقمنة المتسارعة منذ الاضطراب الذي أحدثه انتشار وباء فيروس كورونا «كوفيد-19». ويتطلع المعرض في نسخته الأولى إلى تحقيق إنجاز رقمي؛ بوجود أكثر من 3000 جهة عارضة، تسلط الضوء على أحدث منتجاتها افتراضياً عبر تقنية الواقع المعزز ثلاثي الأبعاد؛ لتسريع جهود البلدين في تعزيز التجارة بينهما.

وقال الدكتور الزيودي: «تمثل دولة الإمارات الشريك التجاري الأهم للصين في العالم العربي، وتسهم بـ 28% من إجمالي التجارة غير النفطية بين الصين والدول العربية. وتستضيف دولة الإمارات حالياً أكثر من 4000 شركة صينية، بما يشمل الشركات الموجودة في المناطق الحرة. كما سُجلت 404 وكالات تجارية، و8782 علامة تجارية صينية في دولة الإمارات اعتباراً من عام 2019».



الحزام والطريق



وبدأ حفل افتتاح المعرض الذي استضافه تشانغ شينفنغ، نائب رئيس المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية، بكلمة غاو يان، رئيسة المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية، قالت خلالها: «يعد هذا المعرض دليلاً عملياً على طريق التعافي الذي تسير عليه الإمارات والصين. وقد ساهمت الصين بأكثر من 30% في الاقتصاد العالمي، أثناء قيادتها لمبادرة الحزام والطريق، وكعضو في منظمة التجارة العالمية؛ وإذ فرض الوباء توقفاً مؤقتاً فقط على العالم، فإن هذه المبادرة تتزامن مع استعداد العالم لفتح الشركات مرة أخرى».

وأعقب الكلمة خطاب ترحيبي من ني جيان، وجه خلالها التحية للعارضين والحضور وكبار الشخصيات من الإمارات والصين. وقال: «يجمعنا تاريخ مشترك منذ أكثر من ألفي سنة. لقد عززت الزيارة الأخيرة للرئيس شي جين بينج لدولة الإمارات عام 2018، وزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للصين هذه العلاقة».

وأضاف: «يمنحنا هذا المعرض فرصة لزيادة تجارتنا الثنائية عبر مختلف القطاعات مثل المدن الذكية والتعليم والسفر والسياحة. وتعد الإمارات سابع أكبر شريك تجاري للصين، وواصلت الصين المحافظة على مكانتها كأكبر شريك تجاري للإمارات».

واحتفت هدى بوحميد، عضو مجلس إدارة «هلا بالصين»، خلال كلمتها بالإنجاز الرقمي لإقامة هذا المعرض؛ حيث قالت: «بين عامي 2018 و2019، نمت التجارة الثنائية بين الصين والإمارات بنسبة 16% لتتجاوز 184 مليار درهم. وفي المقابل، تعد جهود الإمارات المتواصلة لتنويع اقتصادها عاملاً مهماً في هذه العلاقة التجارية. ففي عام 2019، ارتفعت صادرات الإمارات غير النفطية إلى الصين من 5.1 مليار درهم إلى 8.4 مليار درهم».



16 مليون مسافر

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وتعليقاً على مشاركة طيران الإمارات في المعرض الرقمي، قال أورهان عباس، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى في طيران الإمارات: «الصين سوق مهمة جداً لنا، وتشكل جزءاً حيوياً من شبكة خطوطنا. فقد كانت طيران الإمارات أول ناقلة جوية تطلق خدمة من غير توقف بين الشرق الأوسط والصين، فقد بدأت عمليات شحن إلى شنجهاي في عام 2002، تلتها خدمات الركاب في عام 2004. نحن سعداء بالمشاركة في هذا المؤتمر، ونتطلع إلى مواصلة خدمات الشحن، واستئناف رحلات الركاب إلى الصين قريباً».

وأضاف أورهان عباس قائلاً: «منذ أن بدأنا عملياتنا إلى الصين قبل 15 عاماً، نقلنا نحو 16 مليون مسافر من وإلى دبي، ونوفر الآن سعة شحن في كلا الاتجاهين تزيد على 2000 طن من خلال 11 رحلة شحن أسبوعياً. وساهمت خدماتنا للشحن والركاب بشكل كبير في تعزيز العلاقات التجارية والسياحية القوية والمتنامية بين الصين ودولة الإمارات، وسوف يتواصل نمو هذه العلاقات في العقود المقبلة. لقد واصلنا خلال انتشار الجائحة تطوير منتجاتنا وخدماتنا؛ لتسهيل حركة البضائع بين الصين ودولة الإمارات، ودعمنا حركة الاستيراد والتصدير، ما ساهم في دعم الاقتصادات العالمية والمحلية. ومع وجود أكثر من 4000 شركة صينية مسجلة في دبي، وما يقدر بنحو 200 ألف مواطن صيني، فإننا على استعداد تام لخدمة عملائنا بمنتجات وخدمات السفر والشحن؛ لتلبية متطلباتهم».



الاستثمارات المباشرة



وقد وصلت قيمة الاستثمارات الصينية المباشرة في الإمارات إلى 2.4 مليار درهم بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2019، بزيادة سنوية قدرها 171%. ويغطي أحد المنتديات المهمة في المعرض موضوع الاستثمار والمناطق الحرة.

ومثّل لي يوفي، نائب المدير العام لمكتب ميناء التجارة الحرة، ميناء هاينان للتجارة الحرة الذي يعد أكبر منطقة حرة في الصين؛ حيث قام بالتعريف بخدمات المنطقة الحرة، وأعلن عن منظومة داعمة للأعمال.

وقال: «نهدف إلى دعم وترويج نمو التجارة الحرة، والاستفادة من الفرص المميزة. وقد شهدنا خلال أول خمسة أشهر زيادة بنسبة 142% في تسجيلات الشركات الجديدة. ولكي نسهم في تلبية متطلباتنا، نشجع مشاركة الشركات المحلية ونطبق سياسة صفر ضرائب على التجارة. ولتشجيع التجارة الخارجية، فإننا نسمح بإعفاءات على التأشيرات لمواطني 59 دولة بإمكانهم الزيارة بدون تأشيرة لمدة ثلاثة أيام».



مرونة التبادل الاقتصادي



وألقى الدكتور محمد الزرعوني كلمته حول المرونة المستمرة للتبادل الاقتصادي خلال الأزمات، حيث قال: «في عام 2019، شهدت المناطق الحرة بدبي نمواً سنوياً في حجم التجارة الكلي بنسبة 11%. وبلغت قيمة التجارة في المناطق الحرة 596 مليار درهم، أي نحو 43% من إجمالي حجم التجارة في دبي خلال هذه الفترة. وتعد الصين أكبر شريك تجاري لدبي؛ حيث تجاوز إجمالي حجم التجارة معها 107 مليارات درهم. وفي ظل وجود 45000 شركة تعمل في المناطق الحرة في أنحاء دبي، وتوظف نحو 390 ألف شخص، فإن المناطق الحرة تشكل 33% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة».

وأعلنت غاو يان، رئيسة المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية، عن افتتاح المعرض، واختُتم الحفل بعرض تقديمي لهي كايلونج، رئيس شركة مجموعة مركز الصين الدولي للمعارض، الذي استعرض أمام المشاركين تقنية الإضاءة ثلاثية الأبعاد التي تسهل عرض المنتجات من قبل العارضين، والمتوفرة بشكل مجاني لجميع المسجلين. واستعرض كايلونج قدرات التكنولوجيا التي تبناها المعرض للاجتماعات الافتراضية بناءً على بيانات حللها النظام.