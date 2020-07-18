20 ألفاً يدرسون العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ضمن مبادرة «أدنوك»

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، عن إطلاق مبادرة تهدف إلى تشجيع دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات عن بُعد للطلاب في الدولة من مرحلة الروضة إلى المرحلة الثانوية. وتتيح هذه المبادرة للطلاب الوصول عبر الإنترنت إلى مجموعة واسعة من موارد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)؛ لتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة، وتطوير مهارتهم التحليلية والإبداعية؛ وذلك عبر نشاطات تعليمية مبتكرة.

ويأتي إطلاق هذه المبادرة؛ بهدف تشجيع الطلاب على الإقبال على دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات عبر الإنترنت، تماشياً مع مبادرة التعلم عن بُعد التي أقرتها دولة الإمارات كتدبير احترازي؛ لحماية الطلبة من فيروس «كوفيد-19». وبلغ عدد الطلاب المسجلين في المبادرة منذ إطلاقها في المرحلة التجريبية في يونيو/حزيران أكثر من 20000 طالب وطالبة.



الفئة العمرية



وتستهدف المبادرة الطلاب والطالبات في الفئة العمرية بين 7 إلى 18 سنة، وتتضمن 10 تحديات ونشاطات تعليمية عبر الإنترنت في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، يمكن الوصول إليها من خلال صفحة المبادرة على الفيسبوك «ADNOC STEM Program». وبعد اجتياز كل تحدٍ بنجاح؛ يحصل المشاركون على شهادة فيما يحصل الفائزون في المراحل النهائية على جوائز تقديرية.

وقالت ريم البوعينين، مدير قسم المسؤولية المجتمعية في «أدنوك»: تركز «أدنوك» على إحداث تأثير اجتماعي إيجابي ومستدام من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وضمن هذا الإطار يأتي إطلاق هذه المبادرة تأكيداً على التزام «أدنوك» الراسخ بالمساهمة في إعداد كوادر بشرية مؤهلة من خلال الاستثمار في البرامج المبتكرة التي تعزز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لطلاب وطالبات دولة الإمارات، وتسهم في إعدادهم وتزويدهم بالمهارات المطلوبة؛ للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويستفيد من برامج «أدنوك» لتطوير تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) أكثر من 16000 طالب في 81 مدرسة و5 جامعات في دولة الإمارات. أحد هذه البرامج هي مبادرة «ياس في المدارس»، بالشراكة مع شركة «أبوظبي لإدارة رياضة السيارات» والتي توفر للطلاب في أكثر من 450 مدرسة في دولة الإمارات مساراً لتعلم التكنولوجيا والهندسة والرياضيات والعلوم بطريقة تفاعلية وممتعة عبر تنظيم مشاريع مميزة ترتكز على رياضة السيارات.

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اتفاقيات



كما وقعت «أدنوك» اتفاقية شراكة مع شركة تطوير النفط اليابانية (جودكو) و«معهد كومون للتعليم»؛ لإطلاق برنامج «كومون» الناجح في تعليم الرياضيات في مدارس في أبوظبي ومنطقة الظفرة؛ حيث يستفيد من البرنامج قرابة 10 آلاف طالب وطالبة من الصفوف 1 إلى 5.

ودخل «أدنوك» كذلك في شراكة مع «آتلاب» و«ليغو للتعليم» في 2017 لإنشاء مختبرات ليغو للابتكار في جميع مدارس «أدنوك»، وتأسيس مختبرات مبتكرة، وبرامج لتدريب وتطوير المعلمين، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى مجتمعات التعاون الإلكترونية العالمية التابعة لـ«ليغو للتعليم». كما أبرمت أدنوك شراكة مع «صندوق الوطن»؛ للمساهمة في برنامج «المبرمج الإماراتي» الذي يسعى إلى استكشاف الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها في مجال التكنولوجيا والبرمجة وتطبيقاتها.

وتشمل مبادرات «أدنوك» التعليمية الأخرى توقيع اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم و«بلومبرج إل بي»؛ لتنفيذ برنامج لتدريب وتطوير مهارات الطلاب في الإمارات وتطوير قدراتهم؛ وذلك تحت اسم «مبادرة أدنوك- بلومبرج التعليمية» والتي ستتيح تركيب ما يصل إلى 200 من المنصات المعروفة باسم «بلومبيرج تيرمنال» في جامعات الإمارات؛ حيث يمكن للطلاب تعلم كيفية التحليل الفوري لبيانات وأخبار أسواق المال والتعامل مع أدوات التداول.