«غرفة عجمان» تعتمد منهجية لتوعية أعضائها بالمحفزات

بدأت غرفة تجارة وصناعة عجمان، تنفيذ خطة شاملة لتوعية أعضائها من أصحاب المؤسسات، حول الاستفادة من حزم التحفيز والتسهيلات التي أطلقتها القيادة الرشيدة في إمارة عجمان على المستوى المحلي، والتعريف بالتسهيلات والحوافز المقدمة من «غرفة عجمان» ضمن الحزمة التحفيزية الثالثة التي تم الإعلان عنها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.

وأكد ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء، أن غرفة عجمان حريصة على تعزيز تواصلها مع أعضائها لضمان استفادتهم من الإعفاءات الخاصة بخدمات «غرفة عجمان»، لاسيما للمنشآت الاقتصادية المعفاة من رسم تجديد العضوية ومتأخراتها اعتباراً من 15 يونيو2020، وحتى نهاية عام 2020 والمتمثلة في «منشآت تنظيم رحلات الحج والعمرة، وإدارة وتنظيم المعارض، وصالات المناسبات الاجتماعية، ومراكز التدليك ونوادي اللياقة البدنية، والحضانات، وصالونات الحلاقة والعناية الرجالية والنسائية، وصالونات حلاقة الأطفال، وألعاب التسلية، ودور السينما، وساحات ألعاب التسلية الرياضية وصالات الألعاب الإلكترونية».

وكذلك توعية المنشآت الفندقية والمنشآت السياحية في إمارة عجمان للاستفادة من إعفاء رسوم تجديد العضوية من منتصف يونيو وحتى نهاية العام، والتوعية بخفض رسم إصدار شهادة المنشأ بنسبة 25% للمنشآت الصناعية من منتصف الشهر الجاري وحتى نهاية العام، إلى جانب توعية كافة الأعضاء بالاستفادة من الإعفاء من متأخرات رسم تجديد العضوية في حال تقديم طلب تجديدها اعتباراً من منتصف يونيو 2020 وحتى 31 أغسطس 2020.

وأشار ناصر الظفري إلى وجود فريق عمل في غرفة عجمان قام ببرمجة الأنظمة الداخلية لتتوافق خدمات العضوية وشهادات المنشأ مع مخرجات الحزمة الحكومية الثالثة، والعمل على إعداد تقارير إحصائية حول المستفيدين، وإجراء استطلاعات رأي الأعضاء المستفيدين، ودراسة فاعلية الحزمة التحفيزية وتوعية الأعضاء وحثهم على الاستفادة من التسهيلات والحوافز المقدمة.

وأكد أن غرفة عجمان تولي تواصلها المباشر مع الأعضاء، أهمية خاصة للتعرف إلى تطلعاتهم والتحديات التي قد يواجهها أصحاب الشركات والمصانع، لاسيما أن الغرفة بمثابة همزة الوصل بين أصحاب الأعمال والجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي، من خلال عدة قنوات، منها «الزيارات الميدانية، والاتصال المباشر واستقبال المقترحات عبر الموقع الإلكتروني والقنوات الرسمية».