بث نزال فيجوريدو - بينافيديز في جزيرة ياس على تطبيق" UFC Arabia"



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت " أبوظبي للإعلام " عن بث مجريات النزال على لقب وزن الذبابة الذي يجمع بين المصنف الأول ديفيسون فيجوريدو و المصنف الثاني جوزيف بينافيديز حصريا عبر تطبيق "UFC Arabia" أول تطبيق باللغة العربية من "UFC" في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا وذلك صباح الأحد في تمام الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت الإمارات.

ويبث تطبيق "UFC Arabia" سلسلة المنافسات الحماسية (جزيرة النزال) التي تقام في جزيرة ياس بأبوظبي خلال شهر يوليو الجاري من خلال جدول حافل بالبرامج يبدأ بتغطية تمهيدية لسلسلة منافسات والتي انطلقت ببطولة "يو إف سي 251" التي استضافتها الجزيرة يوم السبت 11 يوليو /تموزالحالي و جرى بثها عبر التطبيق،وفاز فيها المقاتل النيجيري الأمريكي كامارو عثمان بلقب وزن الوسط على خورخي ماسفيدال تلاها بطولات "ليالي القتال" التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي و سيكون آخرها يوم السبت الموافق 25 يوليو.

تأتي هذه التغطية للبطولات ضمن حملة رقمية تفاعلية أطلقتها قنوات أبوظبي الرياضية تحت شعار "تطبيق واحد لكل النزالات" حيث يمكن تحميل تطبيق "UFC Arabia" عبر متجري "أبل" و"جوجل بلاي" على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والتلفزيون الذكي لمشاهدة جميع المنافسات مباشرة ومواكبة أحدث أخبار وفعاليات "UFC" لحظة بلحظة،إلى جانب مشاهدة مجموعة من مقاطع الفيديو للنزالات،فضلاً عن التنقل بين اللغتين العربية والإنجليزية بسهولة.

وتتوافق طريقة التغطية العصرية والتفاعلية لهذا الحدث العالمي مع استراتيجية أبوظبي للإعلام التي تركز على تحقيق نقلة نوعية شاملة،وإنتاج محتوى حصري متميز يواكب تطلعات الجمهور الرياضي واهتماماته،وتسريع و تطوير المحتوى الرقمي المبتكر في كافة المنصات التابعة للشركة وجعله المنطلق الرئيسي لعملها، إضافة إلى إطلاق منصات وتطبيقات رقمية جديدة تعزز التفاعل المباشر مع كافة فئات الجمهور.