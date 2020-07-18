شكرا لقرائتكم خبر عن 1752 إصابة بكورونا في إندونيسيا.. و 2357 في الفلبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت وزارة الصحة الإندونيسية 1752 إصابة جديدة بفيروس كورونا، السبت، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 84882 إصابة.

وقال المسؤول في وزارة الصحة، أحمد يوريانتو، إن إندونيسيا سجلت أيضاً 59 وفاة جديدة بالفيروس، السبت، ليرتفع عدد الوفيات إلى 4016 شخصاً.

وفي سياق متصل، سجلت الفلبين، السبت، 113 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 2357 حالة إصابة، وقالت وزارة الصحة في بيان، إن إجمالي الوفيات بلغ 1773 بينما زاد إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 65304.

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