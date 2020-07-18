ووفقا لموقع "البوابة نيوز"، نفى المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بولس حليم، ما تردد بشأن إصابة قداسة البابا تواضروس بكوفيد-19.
وقال حليم إن "كل ما تردد بشأن اصابة البابا تواضروس بكورونا غير صحيح والبابا بخير وبصحة جيدة".
وفي وقت سابق، نشرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المصرية، صورة تجمعها بقداسة البابا تواضروس الثاني على "إنستغرام"، وعلقت قائلة: "من أنواع الحروب الجديدة: هدم الرموز الدينية خاصة لما بتبقى الرموز وطنية، محبة ومخلصة لوطنها".
وأكدت مكرم، أن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يتعرض لحملة إساءة ممنهجة من كتائب الكترونية.
وتابعت "دعمى الكامل لقداسته مش بس علشان هو رئيس الكنيسة المصرية، إنما كمان علشان كل اللي عمله في الداخل والخارج للحفاظ على مصر".
وختمت "البابا طلب حاجة واحدة بس، صلوا لأجلي".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أنباء إصابته بكورونا.. الكشف عن الحالة الصحية للبابا تواضروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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