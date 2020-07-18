المحكمة العليا في السعودية تحدد موعد تحري هلال ذي الحجة

وقالت المحكمة العليا، في بيان لها، "المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ".

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة، معربة عن أملها ممن لديه "القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين".

وكانت السلطات السعودية، قررت لأول مرة، عدم إقامة صلاة عيد الأضحى في الأماكن المكشوفة، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة من مواجهة جائحة كورونا، واكتفت بالمساجد المهيأة للصلاة حسب الإجراءات الوقائية.

ووجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، فروع الوزارة في مناطق المملكة "باعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري في الجوامع والمساجد الإضافية المهيأة فقط، والتأكيد على عدم إقامتها في المصليات المكشوفة، في ضوء الظروف الاستثنائية، مع الأخذ بالإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة"، مؤكدا أهمية تهيئة جميع الجوامع وكذلك المساجد الإضافية المهيأة لاستقبال المصلين في صلاة العيد، في ضوء ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية.