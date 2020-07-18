بالفيديو.. حرائق متنقلة في لبنان تهدد المواطنين

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن حريقا شب عند أطراف بلدات تقع جنوبي لبنان وهي ​عدلون​ وأنصارية و​الصرفند​،حيث تتواجد أعشاب ومزروعات يابسة بالإضافة إلى القصب.

كما اندلع حريق في بلدة ​البيسارية الجنوبية​ وأتى على كمية من الأخشاب، ويعمل ​الدفاع المدني​ من مركز الصرفند على إخماد ​الحرائق​.

كما شب عدد من الحرائق في ​بلدة معركة​ الجنوبية وقد اقتربت النيران من المنازل، ويعمل الدفاع المدني و​جمعية الرسالة للإسعاف الصحي​ والأهالي على إخماد الحريق. وقد ناشد الأهالي للمساعدة في إطفاء النيران.