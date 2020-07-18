بالفيديو.. حرائق متنقلة في لبنان تهدد المواطنين

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن حريقا شب عند أطراف بلدات تقع جنوبي لبنان وهي عدلون وأنصارية والصرفند،حيث تتواجد أعشاب ومزروعات يابسة بالإضافة إلى القصب.
كما اندلع حريق في بلدة البيسارية الجنوبية وأتى على كمية من الأخشاب، ويعمل الدفاع المدني من مركز الصرفند على إخماد الحرائق.
كما شب عدد من الحرائق في بلدة معركة الجنوبية وقد اقتربت النيران من المنازل، ويعمل الدفاع المدني وجمعية الرسالة للإسعاف الصحي والأهالي على إخماد الحريق. وقد ناشد الأهالي للمساعدة في إطفاء النيران.
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