وزير النقل المصري يكشف موعد افتتاح المرحلة الرابعة بالخط الثالث لمترو الأنفاق

وأكد كامل الوزير، خلال احتفالية بدء تشغيل جرارات وعربات السكة الحديد الجديدة، أنه سيتم افتتاح الجزء الثاني من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو الممتد من النزهة حتى محطة عدلي منصور قبل عيد الأضحى"، داعيا الجمهور إلى الفرح بما تحقق من تطوير في المترو والسكة الحديد.

وقال وزير النقل: "نحن متواجدون لخدمة المواطن المصرى ونبارك للشعب المصري على التطوير".

وكانت الهيئة القومية للأنفاق انتهت من كافة أعمال تنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلي منصور بطول 7.8 كم، كما استكملت كافة تجارب واختبار التشغيل لأنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم والقطارات التي ستعمل خلال هذا الجزء.

من جهة أخرى، رعى وزير النقل المصري، احتفالية بدء تشغيل جرارات سكك الحديد والعربات الروسية الجديدة والعربات المكيفة والعادية المطورة التي وضعت في الخدمة لأول مرة في تاريخ البلاد.

وأكد في الاحتفال أن "الوزارة أوفت بعهدها بتطوير السكة الحديد. وكشف أنه تم توزيع العربات الجديدة على محطات السكة الحديد لكي يراها المواطنون ويفرحوا بما تحقق من ثمرة جهد تطوير السكة الحديد وتحسين الخدمة".

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وكانت هيئة السكة الحديد وزعت عربات أول 3 قطارات روسية على محطات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والأقصر وهي مغطاة بأعلام مصر والورود، وصور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير النقل استعدادا لتشغيلها وإدخالها الخدمة على الخطوط الرئيسية.

وستنضم القطارات الروسية الجديدة لأسطول قطارات الهيئة المكون من قطارات إسبانية وفرنسية ورومانية وألمانية ومصرية، وذلك بعد تعاقد الهيئة مع شركة ترانسماش هولدينغ الروسية لاستيراد 1300 عربة روسية مكيفة وعادية بتكلفة تصل إلى 1.065 مليار يورو يتم تمويلها بقرض ميسر بالاشتراك بين بنك إكزيم الهنغاري وبنك إكزيم الروسي.

ووصلت 33 عربة قطار روسية من ضمنها 22 عربة منذ أيام و10 عربات وصلت نهاية الأسبوع الماضى وعربة نموذج وصلت منذ أسابيع ويجرى تجربتها واختبارها وتشغيلها بدون ركاب للتأكد من إجراءات السلامة بها.