الصحة العراقية تفتتح مركزا خاصا لعلاج كورونا جنوبي البلاد.. فيديو وصور

وقال التميمي، إن "المركز تم إنشاؤه بمبادرة من العتبة الحسينية بمحافظة ميسان لتعزيز الخدمات المقدمة للمرضى المصابين بفايروس كورونا ".

وأشار التميمي إلى أن "الوزارة رفدت صحة ميسان اليوم بكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية والمستخدمة ضمن البروتوكولات العلاجية للمرضى المصابين بفيروس كورونا ".

واثنى الوزير على جهود العتبة الحسينية وتعاونها مع وزارة الصحة في التصدي لهذه الجائحة من خلال بناء عدد من المراكز والمستشفيات في عموم المحافظات وبجهود الجيش الأبيض في صحة ميسان وعموم المحافظات لتصديهم لهذه الجائحة.

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ودعى الوزير المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالمرض.

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء "كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.