وقال التميمي، إن "المركز تم إنشاؤه بمبادرة من العتبة الحسينية بمحافظة ميسان لتعزيز الخدمات المقدمة للمرضى المصابين بفايروس كورونا ".
وأشار التميمي إلى أن "الوزارة رفدت صحة ميسان اليوم بكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية والمستخدمة ضمن البروتوكولات العلاجية للمرضى المصابين بفيروس كورونا ".
واثنى الوزير على جهود العتبة الحسينية وتعاونها مع وزارة الصحة في التصدي لهذه الجائحة من خلال بناء عدد من المراكز والمستشفيات في عموم المحافظات وبجهود الجيش الأبيض في صحة ميسان وعموم المحافظات لتصديهم لهذه الجائحة.
ودعى الوزير المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالمرض.
وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء "كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العراقية تفتتح مركزا خاصا لعلاج كورونا جنوبي البلاد.. فيديو وصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.