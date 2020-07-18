موسكو - سبوتنيك. وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، فقد ارتفع عدد شركات الطيران التي تسيير رحلات منتظمة عبر مطار دبي الدولي إلى 16 شركة؛ بما فيها "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" المملوكتان لحكومة الإمارة.
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وشملت قائمة الناقلات الأجنبية أيضا، "بلو إير" التركية و"إير فرانس" و"سيبو باسيفيك" الفلبينية ومصر للطيران والخطوط الجوية الإثيوبية وطيران الخليج البحرينية و"كيه إل إم" الهولندية و"لوفتهانزا" الألمانية و"ماهان إير" الإيرانية وطيران الشرق الأوسط اللبنانية.
كما شملت الخطوط الجوية الباكستانية الدولية والخطوط الجوية الفلبينية والملكية الأردنية؛ ومن المتوقع انضمام المزيد من الناقلات لاحقاً.
وأعلنت مؤسسة مطارات دبي، في 24 آذار/مارس الماضي، عن تعليق جميع رحلات الركاب القادمين والمغادرين وركاب الترانزيت بالإمارات؛ وذلك ضمن التدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر مطار دبي يستقبل أول رحلة للخطوط البريطانية بعد توقف دام نحو 4 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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