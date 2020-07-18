مصر: منحة يابانية بـ 9 ملايين دولار لدعم المنظومة الصحية

ووفقا لموقع بوابة "الأهرام"، قدمت المشاط، الشكر للحكومة اليابانية على تقديم الدعم اللازم والمستمر لأولويات التنمية فى مصر ولقطاع الصحة بشكل عاجل فور تقدم وزارة التعاون الدولي بطلب الحصول على منحة عاجلة من المعدات الطبية لصالح وزارة الصحة المصرية لمواجهة أزمة كورونا.

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وسيتم التوقيع عليها قريبا بقيمة ما يقرب من 9 ملايين دولار في صورة أجهزة طبية لمستشفيات الصدر في عدد من المحافظات مصرية.

ومن جانبه، عبر السفير الياباني في القاهرة ماساكى نوكي، عن رغبة الحكومة اليابانية في تقديم الدعم اللازم لمصر في منظومة التأمين الصحى الشامل التي تتمتع فيها اليابان بقصة نجاح كبيرة، معربا عن رغبة بلاده تعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال فنيا وماليا.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة المشاط مع السفير الياباني بالقاهرة، بحضور يوشيفومي أومورا، رئيس مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا) بالقاهرة.

تجدر الإشارة، إلى أن حكومة اليابان والوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا) من أبرز شركاء مصر في التنمية، حيث تصل محفظة التعاون بين البلدين إلى 2.5 مليار دولار في مشروعات كبري مثل المتحف المصري الكبير، والمبادرة المصرية اليابانية للشراكة فى التعليم، وإنشاء الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة، وبناء ملحق للعيادات الخارجية لمستشفى أبو الريش الجامعى لعلاج الأطفال بالمجان.