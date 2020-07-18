شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار ملك البحرين ونبيل شعيل يتمنيان الشفاء لأمير الكويت: إنه السند لبلده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مستشار ملك البحرين للشئون الدبلوماسية، إلى الله بالدعاء ليحفظ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، من كل شر، حيث كتب فى تغريده عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "اللهم احفظ صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت من كل شر.. اللهم إنه الذخر والسند ووجه السعد لأهله وبلده وأمته.. فاحفظه بعينك التى لا تنام".

كما تمنى الفنان الكويتى نبيل شعيل، الشفاء لأمير البلاد، وكتب فى تغريده، أيضًا، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفى سمو الأمير صباح الأحمد الصباح ويلبسه ثوب الصحة والعافية.. اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك يا شافى المريض بقدرتك يا رحمن يا رحيم اشفِ وعافِ الأمير صباح الأحمد وألبسه ثوب الصحّة والعافية".

يأتى هذا بعدما طمأن رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، أهل الكويت على صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكداً أنه بخير وصحة وعافية، وقال الغانم - فى تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء الخميس، "تشرفت بتناول طعام الإفطار مع والدى سمو أمير البلاد كما جرت العادة يوم الخميس، وأقول لأهل الكويت الطيبين، اللى لهجت ألسنتهم بالدعاء لسموه، تطمنوا، والدنا بخير وصحة وعافية"، وأضاف رئيس مجلس الأمة الكويتي، أن "أمير الكويت سيجرى الأسبوع المقبل فحوصاته الطبية الروتينية".

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يشار الى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد توجه إلى الولايات المتحدة فى 2 سبتمبر الماضى فى زيارة خاصة، كان مقررا أن يعقبها التوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى 12 سبتمبر الماضي؛ وذلك قبل أن يعلن وزير شؤون الديوان الأميرى الكويتى الشيخ على جراح الصباح فى 8 سبتمبر الماضي، دخول أمير الكويت إلى احدى مستشفيات الولايات المتحدة، لاجراء فحوصات طبية، مشيرا حينها إلى أنه تقرر تأجيل لقاءه مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على أن يتم تحديد موعد لاحق للقاء.

وأعلن وزير شؤون الديوان الأميرى الكويتى فى 13 سبتمبر الماضي، مغادرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المستشفى، بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية، والتى تكللت نتائجها بالتوفيق والنجاح وكانت مطمئنة، ثم دخل فى فترة نقاهة، أعقبها عودته إلى الكويت فى 16 أكتوبر الماضي.