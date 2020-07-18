شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة انسحاب الطاقم الطبى بمركز كورونا بتونس لقدوم إرهابيين من ليبيا للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المدير وزارة الصحة التونسية بمحافظة المنستير، حمودة الببّة، ما تم تداوله يوم أمس بخصوص انسحاب الطاقم الطبى وشبه الطبى من مركز "كوفيد 19" بالمنستير.

وأوضح أن الطاقم الطبى طلب توفير حماية أكثر للمركز وذلك بعد قدوم 3 مواطنين وافدين من ليبيا، مشيرا إلى أن الأطباء المقيمين فقط هم الذين غادورا فى حين واصل الطاقم الطبى وشبه الطبى تأمين الخدمات الصحية.

وأضاف أنه تم الاتصال بالسلط الأمنية لتسوية الوضعية، مؤكدا أنهم لا يملكون أى معطيات حول القضايا المتعلّقة بهذه الأطراف الوافدة من ليبيا.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعى قد تداولت مساء أمس خبر انسحاب الأطقم الطبية وشبه الطبية من المركز وذلك بعد قدوم 3 عناصر وافدة من ليبيا تتعلّق بها جرائم إرهابية.