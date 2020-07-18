شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل دعم لـ"عبير موسى" من المصريين: امرأة غيرت تاريخ تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر اسم النائبة عبير موسى، رئيسة كتلة الحزب الدستورى الحر التونسى، فى قائمة الترند المصرى، اليوم السبت، بل وتصدرت الاهتمام بين مرتادى موقع "تويتر"، بالتزامن مع الخطوات التى تتخذها، لسحب الثقة من الإخوانى "راشد الغنوشى" رئيس البرلمان التونسى.

وأشاد رواد تويتر والمغردين عبر الهاشتاج، بتحركات عبير موسى، لإسقاط التواجد الإخوانى فى البرلمان التونسى، وغرد أحدهم :" امرأة هزت عرش الخرفان اهي دي بقي المعني الحرفي للست اللي بمليون راجل".





وقال آخر:"الضربة القاضية للتنظيم الدولي الإرهابي والتحالف العثماني فى تونس عبير موسى تسقط حزب الإخوان ورئيسه الغنوشي بالضربة القاضية بعد حصولها على "108 أصوات" فى البرلمان التونسي امرأة بحجم وطن امرأة غيرت التاريخ فى تونس بتتحـرر من قبضة الخرفان".



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فيما غرد مدون :"كل من يطل علينا فى هاشتاج عبير موسي ويذكرها بسوء فهو إخوانى إرهابى منحط القيم والأخلاق، إيه قلة الأدب اللى على الإخوان دى؟ نعتذر لحضرتك يا محترمة عن أى لفظ قبيح يطلقه أهل الشر، وإلى الأمام دائما يا مناضلة. سيذكرك التاريخ بحروف من ذهب".

وتشتعل المعارك داخل البرلمان التونسى، بسبب حركة النهضة الإخوانية وزعيمها راشد الغنوشى، ووفقا لموقع العربية، فأمام حملة المحاصرة التى تواجه حركة النهضة فى تونس من قبل عدد من النواب الذين طالبوا بسحب الثقة من رئيسها، ورئيس البرلمان، راشد الغنوشى، وصفت حركة النهضة تحرك نواب "الحزب الدستورى الحر" فى البرلمان اليوم بالجريمة، متوعدة بمحاسبتهم من قبل النيابة العامة، كما اعتبرت حركة النهضة تحرك الحزب الدستورى الذى تترأسه النائبة عبير موسي "غزواً وانقلاباً".

وقال نور الدين البحيرى، رئيس كتلة النهضة فى البرلمان: "عبير موسى عطلت اليوم أعمال مجلس نواب الشعب بطريقة مخالفة للقانون، وتعد جريمة، وتم إعلان النيابة العمومية بهذه الجريمة والإجراءات اللازمة ستتخذ ضدها، زاعما أن محاولة الاستحواذ على السلطة من خلال تعطيل المؤسسات ومحاولة غزو مقر مجلس الشعب والحكومة وهم، متابعا: "ندعو الجميع للتدخل العاجل من أجل التصدى لتحركات عبير موسى".

فى المقابل ردت عبير موسى رئيسة كتلة الدستورى الحر التونسى على اتهامات حركة النهضة، مؤكدة أن شرعية راشد الغنوشى انتهت، لافتة إلى أن كتلتها ستمنع انعقاد أى جلسة عامة سيترأسها فى انتظار سحب الثقة منه، موضحة أن منع عقد الجلسة العامة اليوم أتى لأن رئاسة البرلمان لا تحترم القانون وتدعم العنف، مضيفة: "لقد أضحى البرلمان مرتعاً لقوى العنف".

ولفتت رئيسة كتلة الدستورى الحر التونسى إلى أن عريضة سحب الثقة تسير "على قدم وساق ومختلف الكتل البرلمانية فى صدد إمضائها وتقديمها.