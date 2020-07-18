شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تأكيد إصابة 683 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالى الإصابات إلى 58.904 ألف حالة، مقابل تعافى 639 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 49.020 ألف حالة، وتوفى 3 حالات ليبلغ إجمالي الضحايا 407 حالة، منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وأكد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت، شفاء 639 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 49 ألفا و20 حالة.

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