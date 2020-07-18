شكرا لقرائتكم خبر عن دارة الملك عبد العزيز تنشر فيديو نادر لوسائل نقل الحجاج قديما من الرياض لمكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في فيديو قصير مدته حوالى 3 قائق، ضم لقطات نادرة لوسائل النقل القديمة التي كانت تستخدم في نقل الحجيج من العاصمة الرياض حتى مكة المكرمة، والتي ترصد التسلسل التاريخى لاستخدام المركبات بأنواعها المختلفة، حيث تبقى شاهده على التطور التي قامت به المملكة العربية السعودية في القرن الحالي من وسائل نقل مريحة.

الفيديو احتوى على تسلسل تاريخى للاستخدام وسائل النقل قديما في موسم الحج التي تقلت حجاج العاصمة الرياض إلى مكة المكرمة، وعلقت دارة الملك عبد العزيز، قائلة :"الحَمَّالي أبو خشب والحمالي أبو طابقين والهاف من أوائل السيارات التي نقلت حجاج الرياض وقراها قديماً..فماهي نقاط تجمع الحجاج(البراحات)في العاصمة؟ سافر مع دارة الملك عبدالعزيز عبر هذا التوثيقي إلى مكة المكرم .. عش تجربة الأجداد! ".

وكانت كشفت دارة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية، عن صورة تاريخية للمدينة المنورة من جبل سلع في الشمال الغربى، موضحة أتها تعود إلى عام 1913، أي منذ حوالى 107 عاما، التي تشهد على تطور العمران والنهضة التي شهدتها المملكة العربية السعودية طوال تلك الفترة.





وتنشر بين الحين والأخر دارة الملك عبد العزيز، العديد من الصور التاريخية عبر حسابها بموقع تويتر، التي توثق العديد من الأحداث التاريخية وتشهد على مدى التطور التي واكبته المملكة في ظل تلك الفترة.

دارة الملك عبد العزيز، مؤسسة ثقافية في المملكة العربية السعودية، أنشئت لخدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والدول العربية والدول الإسلامية بصفة عامة، كما توثق العديد من الأحداث التاريخية التي تشهدها السعودية خلال الحقبة الماضية.

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