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شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: 40 وفاة و2565 إصابة جديدة وشفاء 3057 حالة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت “وزارة الصحة”، اليوم السبت، عن تسجيل 2565 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 248416 حالة.
وذكرت الوزارة في الإحصائية اليومية لمستجدات فيروس “كورونا”، أنه تم تسجيل 3057 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 194218 حالة.
وأشارت “الصحة”، إلى تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2447 حالة وفاة.
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