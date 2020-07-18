شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام يحذر من الوقوع ضحية لاحتيال «الفوركس» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الأمن العام من احتيال لشركات الفوركس غير المرخصة، وقال عبر حسابه في تويتر:«لا تقع ضحية احتيال لشركات الفوركس غير المرخصة والتي تستخدم وسائل اتصال متنوعة لإقناعك بالاستثمار معهم».

وكانت اللجنة الحكومية الدائمة للتوعية من نشاط الفوركس غير المرخص قدنبهت المتعاملين في الأوراق المالية والعموم إلى خطورة التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي قد تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية، والتي تروج من خلال الاتصال الهاتفي المباشر أو من خلال إعلاناتها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي فرصاً استثمارية ووعوداً بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع، مما قد يعرض العديد من المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة.