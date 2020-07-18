شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يحدد موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين للمركبة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه لم يبق سوى أربعة أيام فقط على بداية الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين سار للمركبات.

وقالت الإدارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “المتبقي أربعة أيام على بداية الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة.

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وفي وقت سابق صرّح مسؤول في الإدارة العامة للمرور بأنه سيتم ضبط مخالفات عدم وجود تأمين آليًا، والمقرر العمل به مع بداية شهر ذي الحجة من عام 1441هـ.

وكانت الإدارة العامة للمرور أوضحت قيمة الغرامة المالية التي يتطلبها عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة، مؤكدة أن عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية لا تقل عن 100 ريال، ولا تزيد عن 150 ريالًا.