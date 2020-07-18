شكرا لقرائتكم خبر عن «المصلح»: عشر ذي الحجة من أعظم مواسم البر وأزمنة الطاعة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تحدث الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الشريعة بجامعة القصيم، عن فضل الأيام الأولى من شهر ذي الحجة.

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وقال الشيخ المصلح، “إن من أعظم مواسم البر وأزمنة الطاعة ومن أجلها وأحبها عند الله عشر ذي الحجة، وهي الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة”.

وأضاف “هي خير أيام الزمان ، أقسم الله تعالى بلياليها في محكم القرآن فقال تعالى {وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ}.

وتابع الدكتور المصلح: “لظهور فضلها ومكانتها وسمو منزلتها سمى الله تعالى هذه الأيام بالأيام المعلومات، قال جل وعلا {لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ}.