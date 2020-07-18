سائق قطار يتفادى دهس امرأة في اللحظة الأخيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

تمكن سائق قطار من إنقاذ امرأة من الدهس على قضبان السكك الحديدية في ألمانيا في اللحظة الأخيرة.



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وذكرت الشرطة أن سائق القطار لاحظ المرأة على قضبان السكك الحديدية في ساعة مبكرة صباح اليوم عندما اقترب القطار منها، فاستخدم آلية الكبح السريع.

وحاولت المرأة (24 عاماً) القيام من على القضبان لإنقاذ نفسها، إلا أنها لم تتمكن من ذلك في الوقت المناسب، حيث لامستها عربة القاطرة، ما أدى إلى سقوطها على الأرض، إلا أنها تمكنت من الوقوف ثانية على قدميها.

وقام سائق القطار بحمل المرأة على متن القطار، وتولت فرق الإسعاف بعد ذلك العناية بها ونقلها إلى المستشفى.