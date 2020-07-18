قرش ينتزع صبياً من قارب صيد في استراليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أصيب صبي/10 أعوام/ اليوم الجمعة بعد أن انتزعه قرش من قارب صيد، على بعد حوالي خمسة كيلومترات قبالة الساحل الشمالي الغربي من جزيرة تاسمانيا في استراليا.



وتعرض الصبي لإصابات في الذراع والرأس والصدر، بعد أن جره قرش إلى داخل المياه وتم إنقاذه بعد ذلك من قبل والده، طبقا لما ذكرته خدمة الإسعاف في جزيرة تاسمانيا في بيان.

وأضافت خدمة الإسعاف "قفز والد الصبي في المياه، وعند تلك المرحلة كان القرش يسبح".

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وتابع البيان أن الصبي، الذي كان يرتدي سترة نجاة، تم نقله إلى المستشفى وهو في حالة مستقرة.

وهجمات القرش في تاسمانيا نادرة. وهذا رابع هجوم لسمك القرش هذا الشهر في استراليا، حيث كان هناك عشر هجمات معروفة للقرش على الأقل في البلاد هذا العام.

وكانت امرأة قد أصيب يوم الثلاثاء الماضي في هجوم لسمكة قرش في جزيرة بالقرب من الحاجز المرجاني العظيم. وكانت في يوم إجازتها بعد تصوير فيلم وثائقي بشأن أسماك القرش، عندما تعرضت لهجوم.

ولقي صبي/15 عاما/ حتفه يوم السبت الماضي في هجوم لسمكة قرش، بينما كان يركب الأمواج في شاطئ "وولي" بالقرب من منطقة جرافتون شرق استراليا.