جوجل تصدر قرارا جديدا بشأن إعلانات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020

متابعات_ السعودية نيوز

قالت شركة جوجل، الجمعة، إنها ستمنع مواقع الإنترنت والتطبيقات التي تستخدم تقنيتها الإعلانية من نشر إعلانات عن أي "محتوى خطير" يخالف الإجماع العلمي بخصوص جائحة فيروس كورونا.



وتأتي هذه الخطوة مع استمرار انتشار "كوفيد 19" في الولايات المتحدة وفي وقت تواجه فيه منصات إعلانات رقمية ضخمة مثل جوجل وفيسبوك دعوات لبذل المزيد من الجهد للقضاء على المعلومات المضللة المرتبطة بالجائحة.

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وقالت جوجل إن المحتوى الذي لن تسمح بالتربح منه عبر إعلانات يشمل نظريات المؤامرة الزائفة مثل الإشارة إلى أن فيروس كورونا المستجد تم تخليقه في معمل صيني كسلاح بيولوجي أو أن من قام بتخليق الفيروس هو بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت أو أن الفيروس خدعة.

وستمنع هذه السياسة، وهي تحديث لمعايير جوجل المعمول بها في الإعلانات، المعلنين من تصميم إعلانات تروج لمعلومات مضللة عن الصحة.

وتسمح جوجل حاليا فقط لجهات معلنة معينة بنشر إعلانات عن جائحة فيروس كورونا منها المنظمات الحكومية وجهات الرعاية الصحية وذلك بهدف كبح أنشطة مثل التلاعب بأسعار الإمدادات الطبية.