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جوجل تصدر قرارا جديدا بشأن إعلانات كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020

جوجل تصدر قرارا جديدا بشأن إعلانات كورونا

متابعات_ نيوز

قالت شركة جوجل، الجمعة، إنها ستمنع مواقع الإنترنت والتطبيقات التي تستخدم تقنيتها الإعلانية من نشر إعلانات عن أي "محتوى خطير" يخالف الإجماع العلمي بخصوص جائحة فيروس كورونا.

 

وتأتي هذه الخطوة مع استمرار انتشار "كوفيد 19" في الولايات المتحدة وفي وقت تواجه فيه منصات إعلانات رقمية ضخمة مثل جوجل وفيسبوك دعوات لبذل المزيد من الجهد للقضاء على المعلومات المضللة المرتبطة بالجائحة.

 

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وقالت جوجل إن المحتوى الذي لن تسمح بالتربح منه عبر إعلانات يشمل نظريات المؤامرة الزائفة مثل الإشارة إلى أن تم تخليقه في معمل صيني كسلاح بيولوجي أو أن من قام بتخليق الفيروس هو بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت أو أن الفيروس خدعة.

 

 

وستمنع هذه السياسة، وهي تحديث لمعايير جوجل المعمول بها في الإعلانات، المعلنين من تصميم إعلانات تروج لمعلومات مضللة عن الصحة.

 

 

وتسمح جوجل حاليا فقط لجهات معلنة معينة بنشر إعلانات عن جائحة فيروس كورونا منها المنظمات الحكومية وجهات الرعاية الصحية وذلك بهدف كبح أنشطة مثل التلاعب بأسعار الإمدادات الطبية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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