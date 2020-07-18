شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حذف فلسطين من خرائط جوجل.. مغردون: الخريطة الحقيقية محفورة على قلوبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فلسطين، ظهر اسم الدولة العربية بين الأكثر تداولًا على تريند مصر بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، والذى عبر من خلال المغردون عن دعمهم للدولة الفلسطينية بعد إخفاء اسم فلسطين من خرائط جوجل، وهى الخطوة التى أثارت ردود فعل عربية غاضبة، ومطالبات لمحرك البحث العالمى بالتراجع عن هذا الإجراء.

عبر المغردون من خلال هاشتاج أطلقوه باسم فلسطين عن دعمهم للدولة الفلسطينية، حيث نشرت ندى، صورة للخريطة ومكتوب على الأراضى الفلسطينية بالكامل "فلسطين"، وكتبت فى تعليقها على الصور: "هذه هى خريطة فلسطين الحقيقية وستظل كذلك"، وأضافت يسرا، "سمها ما تريد، الخريطة الحقيقية محفورة بالفعل على قلوبنا".

وقالت آخرى، "كانت تسمى فلسطين القلب الأزرق وما زالت فلسطين وستظل دائما تسمى فلسطين حذفها من الخرائط لن يغير هذه الحقيقة بل سيزيد من تمسكنا بها"، وأضافت مغردة أخرى، "ستبقى فلسطين محفورة ليس فقط على الخريطة ولكن فى كل واحد منا".

ويشار إلى أن وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، كان قد قال "نبحث الإجراء القانونى للرد على شطب اسم فلسطين من خرائط جوجل وآبل"، مشيرا إلى أنهم يعملون على تحديد الجهة القانونية الدولية التى سيتم اللجوء إليها لرفع قضية بهذا الشأن، بحسب صحيفة "العين" الاماراتية، ورأى أنه سيكون من السهل التوجه لمحاكمة المسؤولين فى الشركتين اذا أصروا على مخالفتهم للقانون الدولي، وتابع: "لقد أخطؤوا حتماً عندما تعاملوا مع فلسطين بهذا الاستخفاف السياسى المقصود".

Advertisements

وفعليا، اختفت فلسطين من خرائط محرك البحث الأمريكى "جوجل"، من جانبها، بررت شركة "جوجل" عدم وجود فلسطين على خرائطها بالسعى إلى عرض المناطق المتنازع عليها بموضوعية باستخدام خط حدودى رمادى منقط"، وأضافت الشركة "لم يتغير نهجنا فى تصوير المناطق على الخرائط، حيث تحصل "جوجل" على المعلومات من المنظمات ومصادر رسم الخرائط عند تحديد كيفية تصوير الحدود المتنازع عليها.

وعند البحث فى محرك البحث عن خرائط "فلسطين" تظهر الدول المجاورة، ولا يظهر اسم فلسطين على الخريطة، فى حين يظهر تعليق جانبى من ويكبيديا، يقول: "دولة فلسطين مصطلح يشير إلى كيانات سياسية نادت بها جهات مختلفة، أو تنتمى لها كيانات سياسية غير مستقلة حاليًا أو قد يشير البعض به إلى كيانات سياسية سالفة فى فلسطين، وتطالب بإنشائه على جزء أو كل أرض فلسطين التاريخية. وهو الأمر الذى يطمح إليه كثير من الفلسطينيين. لم تكن أى من تلك الكيانات مستقلة حتى الآن".

يذكر أيضا أن شركة "جوجل" قامت خلال تحديثها عام 2016 بحذف فلسطين من خرائطها، ووضع اسم إسرائيل على الخريطة بشكل كامل، مما أثار حفيظة الفلسطينيين وكافة النشطاء على مواقع التواصل الداعمين للقضية الفلسطينية، بدون رد واضح من الشركة لتبرير ما قامت به.