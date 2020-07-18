شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تسجل 532 إصابة جديدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة؛ ما يرفع عدد الإصابات النشطة فى فلسطين إلى 7759 حالة.
وأشارت الوزارة ـ فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إلى أنه تم تسجيل حالتى وفاة فى بيت كاحل بمحافظة الخليل، والعيزرية؛ ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 58 حالة، مضيفة أنه تم تسجيل 104 حالات شفاء، بينها 73 فى محافظة الخليل، و29 فى محافظة نابلس، وحالتان فى محافظة جنين؛ ليصل إجمالى المتعافين إلى 1770 حالة.
وقالت الوزارةن إن 16 حالة من بين المصابين فى غرف العناية المركزة، تم إجراء 2327 فحصا لعينات مشتبه بإصابتها.
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