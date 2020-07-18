شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع التونسى: سنتصدى لأى محاولة تسلل من ليبيا تهدد سلامة أراضينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدفاع التونسي، عماد الحزقي، السبت، تصدي القوات المسلحة التونسية لأي محاولة تسلل من ليبيا تهدد سلامة أراضينا، محذرا من تصاعد عمليات التسلل من ليبيا إلى بلاده.، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وكشف وزير الدفاع التونسي عن رصد 4 سيارات قادمة من ليبيا حاولت التسلل لتونس ، وفى وقت سابق، قالت وزارة الدفاع التونسية، الجمعة، إن "الجيش الوطني سيبقى جاهزا للتصدّي لكل محاولات المساس من سلامة التراب الوطني وحرمته، وسيظل درعا حصينا للنظام الجمهورى ومؤسساته".