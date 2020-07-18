شكرا لقرائتكم خبر عن إقليم كردستان بالعراق يسجل 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة صحة إقليم كردستان بالعراق،اليوم السبت، تسجيل 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتصل عدد الإصابات إلى 10453 حالة. وأضافت الوزارة - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أنه تم تسجيل 10 وفيات، ليبلغ عدد حالات الوفاة إلى 391 ، مشيرة إلى شفاء 87 حالة، ليصل عدد المتعافين إلى 5687.

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