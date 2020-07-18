شكرا لقرائتكم خبر عن حزب تونسى يدعو إلى حل مجلس النواب وإجراء إنتخابات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) فى تونس، إلى حل مجلس نواب الشعب، وإجراء انتخابات جديدة، معتبرا أن "الائتلاف الحكومي تفجر بسبب تنازع الصلاحيات"، واعتبر حزب الوطد -فى بيان له أمس- أن الصراع المحموم داخل الائتلاف الحكومي الذي تفجر بين مكوناته على خلفية تنازع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب في علاقة باحتداد الصراع بين المحورين الفرنسي والتركي في ليبيا الشقيقة ، أفضى إلى إستقالة حكومة إلياس الفخفاخ وإلى تعفن الوضع البرلماني حد العجز التام عن عقد الجلسات العامة .

و‎نبه حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شعب تونس من مخاطر الإنجرار وراء هذا التناحر ذو الطابع الرجعي الذي من شأنه أن يفتح باب الإقتتال الأهلي.

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‎كما اعتبر أن البرلمان الحالي عاجز عن الاستجابة لمطالب الشعب وفاقد للأهلية السياسية لمنح الثقة لحكومة تمثل الإرادة الشعبية.