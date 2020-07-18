حزب تونسى يدعو إلى حل مجلس النواب وإجراء إنتخابات جديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) فى تونس، إلى حل مجلس نواب الشعب، وإجراء انتخابات جديدة، معتبرا أن "الائتلاف الحكومي تفجر بسبب تنازع الصلاحيات"، واعتبر حزب الوطد -فى بيان له أمس- أن الصراع المحموم داخل الائتلاف الحكومي الذي تفجر بين مكوناته على خلفية تنازع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب في علاقة باحتداد الصراع بين المحورين الفرنسي والتركي في ليبيا الشقيقة ، أفضى إلى إستقالة حكومة إلياس الفخفاخ وإلى تعفن الوضع البرلماني حد العجز التام عن عقد الجلسات العامة .
ونبه حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شعب تونس من مخاطر الإنجرار وراء هذا التناحر ذو الطابع الرجعي الذي من شأنه أن يفتح باب الإقتتال الأهلي.
كما اعتبر أن البرلمان الحالي عاجز عن الاستجابة لمطالب الشعب وفاقد للأهلية السياسية لمنح الثقة لحكومة تمثل الإرادة الشعبية.
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