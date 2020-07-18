شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تسجل حالتى وفاة بكورونا.. وارتفاع الإجمالى لـ 58 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا، لمواطن (55 سنة) من العيزرية شرق مدينة القدس، وآخر (64 سنة) من بلدة بيت كاحل غرب الخليل. وأوضحت الوزارة - في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أنه بتسجيل حالتي الوفاة في أقل من ساعتين، ترتفع حالات الوفيات في فلسطين إلى 58 حالة وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية تسجل حالتى وفاة بكورونا.. وارتفاع الإجمالى لـ 58 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.