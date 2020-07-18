الإمارات تسجل 289 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الإجمالى لـ 56711 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت دولة الإمارات 289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 56,711 حالة.
وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم السبت ـ إلى وفاة شخص متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 338 حالة .
وأكدت الصحة الإماراتية شفاء 469 حالة جديدة لمصابين بكورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 48,917.
وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة أفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.
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