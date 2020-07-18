شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: تركيا أرسلت ما بين 3500 و3800 من المرتزقة إلى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد المفتش العام فى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إرسال تركيا عددا يتراوح ما بين 3500 و3800 مقاتل من مدفوعى الأجر إلى ليبيا، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وأتت المعلومات حول المقاتلين وفقا لتقرير داخلى حديث، وهو الأول من نوعه من حيث تفصيل عمليات الانتشار التركى التى ساعدت على تغيير مسار الحرب فى ليبيا.

و وفقا لما نشر على موقع قناة "الحرة" الإخبارية، بحسب التقرير، فقد دفعت تركيا وعرضت جنسيتها على آلاف المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب الميليشيات المتمركزة فى العاصمة طرابلس، ضد الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر، ويلفت التقرير إلى أن الدافع وراء قتال المرتزقة هو المال وليس الأيديولوجية.

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و كان اللواء أحمد المسمارى المتحدث الرسمى بالجيش الليبى، قد اكد فى وقت سابق، إن تركيا نقلت عشرات الآلاف من المرتزقة إلى ليبيا، موضحا أن أنقرة نقلت حوالى 17 ألفا منذ بداية الأزمة، وهناك أعداد أخرى من داعش والنصرة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 25 ألف مرتزق على الأراضى الليبية الآن.

وأضاف، نحن الآن فى حالة حرب المعركة متوقفة قليلا، سواء بالتصريحات أو الحركة على الأرض أعتقد أن أردوغان يتحرك نحو المعركة، وأردوغان يغير رأيه فى آخر لحظة وخصوصا بعد ظهور الجيش المصرى البطل فى الصورة"، لافتا إلى أن أردوغان ألغى المناورة البحرية والمعركة تحولت من معركة ليبية ليبية إلى معركة دولية وطنية.