إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال الإسرائيلى مسيرة مناهضة للاستيطان بنابلس

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلى، المشاركين في مسيرة مناهضة للاستيطان فوق جبل صبيح التابع لأراضي بيتا جنوب نابلس، بقنابل الغاز والصوت، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن من بين المصابين مسعف من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، مشيرة إلى اشتعال النيران في مساحات من الحقول الزراعية.

وكانت فصائل العمل الوطني وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان قد دعت إلى مسيرات من أجل التصدي لمحاولات الاستيلاء على جبل صبيح، بعد أن نصب مستوطنون أمس الجمعة عددا من الخيام على قمته.

يشار إلى أن المستوطنين حاولوا إنشاء بؤرة استيطانية فوق قمة الجبل قبل ثلاث سنوات، إلا أن الأهالي تصدوا لهم، وأفشلوا مخططهم.