شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال الإسرائيلى مسيرة مناهضة للاستيطان بنابلس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلى، المشاركين في مسيرة مناهضة للاستيطان فوق جبل صبيح التابع لأراضي بيتا جنوب نابلس، بقنابل الغاز والصوت، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن من بين المصابين مسعف من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، مشيرة إلى اشتعال النيران في مساحات من الحقول الزراعية.
وكانت فصائل العمل الوطني وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان قد دعت إلى مسيرات من أجل التصدي لمحاولات الاستيلاء على جبل صبيح، بعد أن نصب مستوطنون أمس الجمعة عددا من الخيام على قمته.
يشار إلى أن المستوطنين حاولوا إنشاء بؤرة استيطانية فوق قمة الجبل قبل ثلاث سنوات، إلا أن الأهالي تصدوا لهم، وأفشلوا مخططهم.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال الإسرائيلى مسيرة مناهضة للاستيطان بنابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.